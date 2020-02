Arriva direttamente dal presidente del Comitato di Quartiere di Nuova California, l'avviso alla cittadinanza in merito ai tentativi della cosiddetta "truffa dello specchietto". Stando al post pubblicato dal presidente, aumentano le segnalazioni inviate alle forze dell'ordine, provenienti da tutta Ardea, ma per lo più da zone nelle vicinanze di aree commerciali, banche, farmacie e bar.

«L'auto segnalata finora è una Audi di colore scuro, ma non si esclude che i truffatori utilizzino in futuro anche altre auto - spiega Piero D'Angeli -. A bordo generalmente sono tre persone, che intimano alla persona alla guida di fermarsi. Si suggerisce quindi, per evitare che si ripetano altri episodi, di non fermarsi sul posto e se dovessero seguirvi, come già accaduto, non dirigersi verso casa, ma proseguire fino alla vicina caserma dei carabinieri».

E non è tutto: «Consiglio a tutti di scaricare una applicazione che si chiama "Where Are U" che permette di chiamare subito le forze dell'ordine ed essere rintracciati anche senza dover parlare, facciamo attenzione». Insomma, per evitare il pericolo la soluzione resta sempre una: contattare le forze dell'ordine. L'appello, naturalmente, è esteso anche a chiunque assista ad una scena sospetta, così da aiutare polizia e carabinieri nel rintracciare i malviventi nel più breve tempo possibile.