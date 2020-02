Si chiama Leonardo Cecconi e ha 89 anni l'uomo che è morto dopo essere stato investito da un'auto in piazzale Metabo, a Priverno. In particolare, stando alle prime notizie trapelate, l'uomo abitava vicinissimo a dove si è verificato l'incidente e pare stesse tornando a casa quando, attorno a mezzogiorno, un'auto in transito lo ha colpito. Al momento dei soccorsi, arrivati in zona con un'ambulanza, l'uomo non sembrava in gravissime condizioni. Poi, però, al Pronto soccorso dell'ospedale "Goretti" di Latina, è sopraggiunto il decesso per le ferite riportate. La dinamica dell'accaduto sarà vagliata dalle autorità preposte: in piazzale Metabo c'erano i carabinieri e la polizia locale di Priverno.