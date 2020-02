Si sono vissuti attimi di paura, nel tardo pomeriggio di oggi in via Cilea, nel quartiere Q4 Nuova Latina, per l'investimento di un ragazzino di 12 anni. È stato colpito infatti da un'automobile che percorreva la strada in quel momento, ma dopo lo stordimento iniziale ha ripreso conoscenza e le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. Vista la dinamica comunque un'ambulanza del 118 lo ha soccorso e trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti del caso. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, il ragazzino avrebbe attraversato la carreggiata di corsa per raggiungere gli amici in un parco dall'altra parte della strada e l'automobilista non ha fatto in tempo a vederlo per frenare. Una versione che troverebbe conferma anche nelle dichiarazioni di persone che si trovavano a passare in quel momento e hanno visto la scena.