Si annuncia come un processo molto lungo e articolato. La maggior parte degli imputati delle operazioni Astice e Petrus, saranno processati con il rito abbreviato e compariranno tutti il prossimo 15 aprile davanti al giudice per l'udienza preliminare Giorgia Castriota.

La lista di chi ha scelto il rito abbreviato è lunga ed è composta da 23 persone, accusate a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti, ma anche di corruzione, come nel caso dell'agente di polizia penitenziaria infedele che nei giorni scorsi ha ottenuto gli arresti domiciliari. Sarà uno dei processi più imponenti per quanto riguarda la scelta di riti alternativi che sarà celebrato in Tribunale.

Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina erano state portate a termine sulla scorta anche di intercettazioni telefoniche e ambientali che avevano permesso di stabilire le modalità con cui la sostanza stupefacente entrava nella casa circondariale di via Aspromonte, a Latina.