Infine, i 780 euro mensili erano incassati anche dal titolare di un'impresa artigiana operativa nel settore edile: secondo i finanzieri era un evasore totale, in quanto aveva un reddito annuo di 38mila euro mai dichiarati al Fisco.

Stessa cosa aveva fatto una ventenne di Modena , che lavorava come ballerina in un night club rivierasco.

Partiamo proprio dal suo caso: in particolare, si tratta di una cameriera che lavorava sui piani di un hotel della riviera romagnola: attraverso i controlli incrociati, le Fiamme gialle hanno scoperto che la donna ucraina, residente a Velletri, aveva chiesto e ottenuto l'erogazione del reddito di cittadinanza.

Una ballava in un night club , l'altra faceva regolarmente la cameriera , il terzo era un artigiano edile. Tutti con lavori regolarmente retribuiti e tutti percettore del reddito di cittadinanza .

