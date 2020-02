Si era temuto il peggio, nella tarda mattinata di ieri, quando un cittadino ha allertato la centrale operativa del 113, dopo avere visto un uomo che caricava in auto una persona priva di sensi e insanguinata sul cavalcavia della statale Pontina all'altezza dello svincolo per Borgo Bainsizza, a Latina. Quando una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta sul posto, in effetti, c'era una macchia di sangue piuttosto evidente, ma dell'auto non c'era più traccia, schizzata via per imboccare la 148 in direzione nord.

Risalendo al proprietario del veicolo attraverso la targa riferita dal testimone, i poliziotti hanno attivato quindi una serie di accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto, ma il mistero sembrava infittirsi sempre di più. E negli ospedale non c'era traccia di feriti. Intanto la scientifica aveva repertato il sangue rimasto a terra. Poi gli accertamenti sono proseguiti con insistenza e, infine, gli agenti della Questura hanno scoperto che la vicenda non era un giallo come si temeva: l'uomo svenuto era ubriaco e, cadendo a terra per un malore, si era ferito al volto perdendo sangue. Quindi era stato soccorso dall'amico che poi ha spiegato tutto alla polizia, facendo rientrare l'allarme.