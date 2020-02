Sono sensibilmente migliorate le condizioni della ciclista di 41 anni di Nettuno rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Rio Martino, alla Marina di Latina lo scorso primo febbraio. La donna era stata trasportata in condizioni molto delicate all'ospedale San Camillo di Roma. I medici hanno sciolto la prognosi e quindi la ciclista non è più in pericolo di vita, fortunatamente il peggio sembra passato.

La 41enne stava facendo un giro in bicicletta quando è rimasta ferita, a quanto pare, dopo l'impatto con un dosso. Era uscita fuori strada facendo un volo di venti metri e cadendo a margine del lungo rettilineo che porta verso Capo Portiere. Quando è avvenuto l'incidente era insieme al marito, anche lui in bicicletta, ed era stato l'uomo ad aver fatto scattare subito l'allarme alla sala operativa del 118.

Nei giorni scorsi l'uomo ha voluto ringraziare personalmente gli agenti della polizia locale e ha espresso parole di elogio e un segno di grande riconoscenza per l'umanità dimostrata e la professionalità.

