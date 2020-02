Dopo segnalazioni che si protraggono da oltre un anno, senza però che arrivino interventi concreti per il ripristino del manto stradale dell'Appia nel tratto Terracina-Formia, ora sul caso interviene anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare la Direzione generale per le strade e le autostrade, che ha risposto a una lettera inoltrata da un privato cittadino "stanco" di continue segnalazioni cui non hanno fatto seguito azioni concrete. Lo stesso firmatario di quelle lettere, sui social, ha raccontato la vicenda.

«È da aprile del 2019 - scrive - che sollecito per un ripristino del manto stradale della SS7 via Appia nel tratto Terracina-Formia». Racconta quindi che a seguito di solleciti ha avuto contatti con dei funzionari che hanno spiegato la situazione: era in corso l'iter burocratico per procedere con il rifacimento del manto stradale. A quella segnalazione di aprile 2019 ha fatto seguito un'ulteriore nota datata settembre 2019. A quest'ultima veniva dato riscontro affermando che gli interventi erano inseriti nella programmazione e che sarebbero stati avviati ovviamente col perfezionamento delle relative gare d'appalto. A dicembre, quindi, un'ulteriore segnalazione, ma l'iter per dare il via agli interventi ancora non era concluso.

Per questo motivo il privato, a gennaio, ha deciso di scrivere anche alla Regione, ai sindaci dei Comuni di Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri e Formia, nonché al ministero. Proprio da quest'ultimo ente, in questi giorni, è arrivata una risposta.

Un funzionario della Direzione generale per le strade ha chiesto al gestore di «corrispondere» al privato autore delle segnalazioni «sulla questione di cui trattasi», pregandolo di tenere comunque informata anche la direzione generale sullo stato dell'arte.