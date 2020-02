Intanto il Comune ha già fatto sapere che avvierà i lavori di pulizia per eliminare lo scempio che infanga la memoria del primo presidente dell'Accademia del Cinema Italiano e sindaco di San Felice Circeo dal 1955 al 1962.

L'area è dotata di sistema di videosorveglianza: saranno analizzati i filmati per risalire ai responsabili.

Con un pennarello hanno disegnato dei baffetti alla Hitler , una stella di David sulla giacca e impresso sulla testa la scritta " Hit Me ", ossia " Colpiscimi ".

