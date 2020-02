Incidente stradale nella notte in via di Cori, nel territorio di Lariano al confine con Velletri: un cinghiale è finito contro un'auto ed è morto.

In particolare, nelle campagne comprese fra la città castellana e la cittadina collinare, una Smart stava regolarmente viaggiando sulla carreggiata quando è improvvisamente sbucato un cinghiale di modeste dimensioni: l'automobilista non è riuscito a evitare l'impatto, che per l'animale è stato fatale.

Fortunatamente, l'automobilista è rimasto illeso, ma non sono mancati i danni per la vettura. Sul posto per i rilievi di rito e le procedure di rimozione della carcassa sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lariano, afferenti alla Compagnia di Velletri.