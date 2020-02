Notte di controlli, quella compresa fra ieri e oggi, per i territori di Latina e Pontinia. In particolare, i carabinieri della Compagnia del capoluogo - in special modo quelli della sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile di Latina e delle Stazioni di Borgo Grappa e Pontinia - hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio utile a prevenire e reprimere i reati, soprattutto nelle zone frequentate dai giovani.

In particolare, sono state denunciate a piede libero quattro persone perché trovate al volante in stato di ebbrezza e una persona perché possedeiva mezzo grammo di marijuana e un coltello a serramanico dalla lama lunga nove centimetri.

Nel medesimo contesto, i carabninieri hanno segnalato al Prefetto cinque persone trovate in possesso di droga: una aveva 5,60 grammi di marijuana, una 3 grammi di cocaina, una un grammo e mezzo di marijuana, una 0,30 grammi di marijuana e l'ultima 0,80 grammi di marijuana.

Infine, nell'ambito del controllo della circolazione stradale, sono state fermate e identificate 72 persone, controllati 58 mezzi, elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate cinque patenti, decurtati 67 punti, sequestrati sette mezzi e cinque libretti.