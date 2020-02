Sarà l'autopsia a stabilire le cause che hanno portato al decesso di Leonardo Cecconi, l'89enne di Priverno investito nella tarda mattinata di sabato a Piazzale Metabo e morto qualche ora dopo al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A disporre l'esame autoptico è stato il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina Giuseppe Miliano che, come da prassi, ha quindi indagato per omicidio stradale il conducente del veicolo che ha investito l'anziano, ovvero un 45enne di Ceccano.