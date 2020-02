Si è trattato di un falso allarme bomba per la valigia trovata abbandonata a Terracina tra via Bocchi e via La Neve. Questo l'esito delle procedure avviate da Carabinieri e vigili del fuoco con una squadra di artificieri arrivata direttamente da Roma. Nella valigia, un grosso trolley, c'erano soltanto dei panni vecchi. La viabilità è stata ripristinata le strade tutte riaperte Dopo la prima segnalazione arrivata alle 9 circa di questa mattina. Diversi i disagi alla viabilità perché via La Neve e via Bocchi collegano il centro cittadino alla periferia e alle campagne.

Valigia abbandonata in strada, scatta l'allarme bomba 2 ore fa Una valigia abbandonata in mezzo alla strada e notata dai passanti ha fatto scattare l'allarme bomba a Terracina. E' successo questa mattina attorno alle nove, nei pressi dell'incrocio stradale tra via La Neve e via Bocchi, una traversa della zona della Delibera, dove il trolley di grandi dimensioni ha attirato quasi immediatamente l'attenzione dei cittadini, appoggiato nei pressi di un muretto di recinzione di una villetta della zona. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la polizia, mentre si attendono gli artificieri per fugare ogni dubbio sui possibili rischi di un'esplosione. L'intervento richiede però la massima attenzione, senza lasciare nulla al caso. Ecco perché l'intera area è stata transennata e chiusa al traffico, con le automobili che vengono deviate su via stradone La Valle, mentre solo all'arrivo degli esperti artificieri si deciderà se evacuare o meno le case della zona. di: La Redazione