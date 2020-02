È stato arrestato la scorsa notte a Fondi, dai carabinieri della locale Tenenza, un 40enne del posto, colto in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione, oltre che vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, sempre nelle perquisizioni personali e veicolari, l'uomo è stato trovato in possesso di due coltelli, uno di 38 centimetri e l'altro di 2 centimetri di lunghezza, nonché della somma di 545 euro contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto, così come il denaro, sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestato, espletate le formalità di rito, nella mattinata odierna è stato condotto condotto, per la celebrazione del rito direttissimo, di fronte all'autorità giudiziaria.