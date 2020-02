Prosegue la strage di gatti nella zona di Vallebernardo a Lenola. In questi giorni alcuni residenti hanno trovato cinque felini senza vita. Probabilmente sono stati avvelenati. Come raccontano, non si tratta che dell'ultimo episodio, perché nel corso del 2019 sono state contate una decina di sparizioni. Sugli ultimi gatti senza vita verranno probabilmente effettuati ulteriori accertamenti per capire se siano stati avvelenati o meno. Dopodiché, in caso di esito positivo delle analisi, verrà presentato un esposto contro ignoti.