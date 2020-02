Il 22 e 23 febbraio 2020 sarà chiusa la strada dell'Acciarella dal confine con Nettuno (nei pressi del ristorante "Giorgione") al bivio per Torre Astura, dove la strada si interseca con la "Borgo Piave - Acciarella": la provincia di Latina ha disposto interventi sugli alberi di pino. Alcuni saranno abbattuti e i restanti potati.

«Al fine di garantire in condizioni di sicurezza lo svolgimento dei lavori urgenti di abbattimento e potatura delle piante di Pinus Pinea radicate sulla banchina della S.P. Lungomare Pontino - si legge in una nota -, con ordinanza numero 5 del 14 febbraio 2020 il Settore Viabilità e Trasporti ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare della suddetta strada provinciale dal chilometro 0+000 al confine con il Comune di Nettuno al chilometro 1+200, ossia all'intersezione con la S.R. Borgo Piave Acciarella». Questo avverrà nelle ore diurne di sabato e domenica prossimi, in special modo dalle ore 7.30 alle ore 16.30.

«La regolamentazione del traffico residenziale e di soccorso all'interno del tratto interessato dai lavori e l'installazione della segnaletica verticale e dei relativi percorsi alternativi, secondo quanto prescritto dal nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione - prosegue la nota della Provincia di Latina, verranno eseguiti a cura e spese delle ditte esecutrici dei lavori».