E' accusata di stalking. Si erano lasciati e la separazione alla fine ha lasciato dei segni. La storia sembrava finita lì e invece ha avuto ripercussioni anche di natura giudiziaria. A quanto pare lei si doveva sposare con il fidanzato, un uomo del capoluogo pontino e lui dopo che il rapporto si è concluso, ha sostenuto di essere stato tartassato dalla donna con un comportamento che ha ritenuto persecutorio e alla fine l'ha denunciata per le sue condotte. Lei è una 55enne di Latina che è stata sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento ed è indagata con l'accusa di stalking. Non pensava di ritrovarsi in una vicenda più grande di lei quando dopo la fine della relazione, ha chiamato il suo ex chiedendo di ritornare insieme. I suoi tentativi sono andati avanti ma la storia era finita e non c'erano i margini a quanto pare per far tornare l'uomo sui suoi passi. Un episodio che fa parte anche dell'informativa inviata dalla polizia al magistrato inquirente Antonio Sgarrella, era avvenuto lo scorso 24 dicembre, il giorno della vigilia di Natale.