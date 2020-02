Inchiesta chiusa tra versione modificata e il mancato ritrovamento dell'arma del delitto. L'omicidio di Elisa Ciotti ha sconvolto l'intera comunità di Cisterna. La donna venne trovata senza vita con una profonda ferita alla testa. Fu la figlia di appena 10 anni ad effettuare il ritrovamento e sempre lei diede l'allarme chiamando un parente al telefono dato che il padre non rispondeva al telefono. Elisa Ciotti venne uccisa con un colpo alla nuca, molto probabilmente - lo avrebbe ammesso lo stesso presunto assassino - con un martello.Poi però l'uomo, da quel giorno in carcere, avrebbe cambiato versione ipotizzando la possiiblità di una rapina o un furto finiti male o, addirittura, la possibilità che la donna si possa essere inferta il colpo da sola.

