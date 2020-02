Produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Con queste accuse, ieri mattina a Roma, una 34enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno, in esecuzione all'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Repubblica presso il Tribunale di Napoli. I fatti per cui la donna è stata arrestata risalgono al 22 marzo del 2016, quando fu individuata a Melito di Napoli. Dovrà espiare 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione. L'arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata associata presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli