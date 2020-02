Questa mattina, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto G. I. classe 68, già noto alle forze di polizia, per "detenzione ai fini di spaccio" di 80 grammi di cocaina suddivisa in 136 dosi. Inoltre, le perquisizioni del veicolo a lui in uso e della sua abitazione consentivano di rinvenire anche 5 grammi di marijuana ed uno spinello. L'autorità giudiziaria, informata sui fatti, ha disposto il rito direttissimo.