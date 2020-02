Blitz del Nipaaf a Monte San Biagio lungo la statale Appia per eseguire un decreto di sequestro emesso dal Giudice Castriota su richiesta del P. M. Miliano e relativo ad una struttura edilizia realizzata abusivamente dall'ATC LT2 su un area demaniale situata nelle vicinanze dell'ex casa cantoniera in località Mulino Selce. Le indagine ha rivelato che l'ATC aveva ottenuto dal Consorzio di Bonifica, attuale gestore del bene, soltanto un stanza al secondo piano della casa cantoniera e non di poter anche occupare l'area pertinenziale al fine di istallare una struttura da adibire a cella frigorifera ancorata al terreno mediante un basamento in cemento. Indagato il presidente dell'ATCLT2 per abusivo edilizio, violazione del vincolo paesaggistico in zona di In edificabilità assoluta per via della fascia di rispetto della ferrovia Roma Napoli.