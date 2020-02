Nessun provvedimento a loro carico e ritorno immediato in libertà.

Si è chiusa così, al momento, la vicenda che ha visto protagonisti due trentenni di Nettuno, che ieri pomeriggio erano stati accompagnati in commissariato ad Anzio in quanto sospettati di una rapina subita da una ragazza che consegna le pizze.

Nello specifico, stando al racconto della giovane, l'altra sera la stessa avrebbe suonato al citofono per la consegna domicilio di due pizze: oltre a non ottenere i soldi per l'acquisto del cibo, la stessa sarebbe stata aggredita e derubata del restante denaro in suo possesso. Una circostanza che l'ha spinta a denunciare tutto alla polizia, fornendo anche indizi sui presunti autori della rapina.

Così facendo, gli agenti hanno fermato due sospettati che, dopo le domande di rito in commissariato, sono stati rilasciati. Al momento, dunque, pare non ci siano elementi per eventuali provvedimenti.

Chiaramente, le indagini proseguono.

