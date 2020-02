E' stato sorpreso mente si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune auto in sosta sul lungomare di Sabaudia. Una volta perquisito dai carabinieri, è stato trovato in possesso di un tubo di metallo di ottanta centimetri occultato all'interno del bagagliaio della sua automobile. L'uomo, un 78enne residente a Latina, è stato denunciato in stato di libertà dopo l'intervento dei carabinieri di Borgo Grappa che erano impegnati nei controlli sul territorio tesi dalla alla prevenzione e repressione del fenomeno dei furti sul lungomare.