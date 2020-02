E' stato condannato a sette anni di reclusione. E' la sentenza emessa oggi dal giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota nei confronti di un romeno di 25 anni, difeso dall'avvocato Adriana Anzeloni, accusato di aver accoltellato un transessuale. I fatti erano avvenuti quasi un anno fa nel maggio del 2019 in un appartamento di Latina quando l'imputato aveva colpito con diversi fendenti la parte offesa che solo per miracolo si era riuscita a salvare. Oggi si è svolto il processo e l'imputato ha scelto la strada del rito abbreviato, godendo così della riduzione di un terzo della pena e il giudice ha emesso la sentenza. Scontato che una volta che saranno depositate le motivazioni la difesa presenterà ricorso in Appello.A quanto pare il giovane ha agito senza un movente e il suo è stato un tentativo di rapina che è terminato nel sangue. Era stato il transessuale a chiamare il 113 e a offrire una serie di elementi molto utili alla polizia per risalire all'autore del fatto. Durante un sopralluogo sulla scena del crimine, gli investigatori avevano repertato anche un coltello sporco di sangue. Erano state in tutto 4 le coltellate inferte al transessuale, i tagli avevano interessato sia la gola che altri organi vitali. In aula la parte offesa è assistita dall'avvocato Coronella.