Blitz e sequestro ieri in località Salette, a Sperlonga, dove i carabinieri hanno posto sotto sequestro una villetta in via di costruzione in assenza di titoli edilizi. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno trovato gli operai al lavoro, come in un qualsiasi cantiere edile regolarmente aperto. Ma secondo quanto stabilito dopo i controlli sul posto, la villetta stava venendo su senza le necessarie autorizzazioni. Per questo ieri mattina è scattata la denuncia a carico di un uomo, il proprietario, per abusivismo edilizio. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della Stazione agli ordini del comandante Salvatore Capasso, giunti sul posto con la polizia municipale dopo aver ricevuto alcune segnalazioni.

I militari dell'Arma hanno apposto i sigilli all'edificio, realizzato all'interno di un'area privata. Secondo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, coadiuvati dai vigili urbani, il titolare era privo delle autorizzazioni necessarie per realizzare l'edificio. Le indagini sono comunque in corso.

Dai rilievi, è emersa la consistenza dell'edificio, costruito in cemento, già tirato su con tanto di coperture. Si tratta di due corpi, uno, il più consistente di circa 130 metri quadrati, l'altro, invece, fors da adibire a box, di 25 metri quadrati. Un totale di circa 500mila di valore di lavori eseguiti.

I controlli, si diceva, sono scattati a seguito di alcune segnalazioni relativamente a una zona, Salette, che si trova vicino al mare e dunque da sempre delicata dal punto di vista edilizio. I vigili urbani e militari dell'Arma hanno così eseguito un controllo sul posto. All'interno del cantiere, le forze dell'ordine hanno trovato degli operai al lavoro e a loro prima di tutto sono stati chiesti i documenti attestanti la regolarità dei lavori.

Controlli contro l'abusivismo edilizio e i cantieri regolari, proseguiranno come sempre su tutto il territorio.