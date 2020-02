Due condanne e un'assoluzione: quella di un 45enne di Latina. Ultimo atto ieri in Tribunale davanti al giudice Giorgia Castriota nel processo relativo all'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile e che nel novembre del 2018 aveva portato alla scoperta di un giro di droga nel capoluogo pontino e a tre arresti.

Gli imputati sono stati processati con il rito abbreviato e ieri pomeriggio il giudice ha emesso la sentenza. L'inchiesta si era divisa in due tranche: nel corso di una prima parte gli investigatori avevano arrestato due uomini sorpresi con un ingente quantitativo di droga e con 20mila euro in contanti, il secondo step aveva invece portato all'arresto del 45enne fermato in una casa alla Marina di Latina e che ieri, a fronte di una richiesta di sei anni e quattro mesi di reclusione, è stato assolto, mentre gli altri due imputati sono stati condannati rispettivamente a quattro anni e un anno di reclusione.