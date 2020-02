Rifiuti di ogni tipo accatastati nelle stanze, incuria e degrado: gli spogliatoi dei vecchi campi sportivi della scuola media Plinio si trasformano in un ricettacolo, preda dei vandali e rifugio per i senzatetto. Da alcuni anni infatti l'immobile di proprietà del Comune di Cisterna di Latina, che si trova nel quartiere Shangai tra il plesso della scuola media e il quartier generale della Cisterna Ambiente, è stato abbandonato a sé stesso, senza nessun serio progetto per una riqualificazione o di ristrutturazione. E così nel corso degli anni gli interni e gli esterni dei campetti polifunzionali, ormai inutilizzati, sono diventati preda di diversi atto vandalismo, di furti ed inoltre nel corso del tempo si sono trasformati in rifugio per diversi senzatetto.

All'interno degli spogliatoi è infatti ben visibile un materasso, segno inequivocabile che quello spazio così malandato è stato spesso utilizzato da uno o più clochard come riparo occasionale in caso...