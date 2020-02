L'ex Avir passa al Comune. E' la notizia che arriva da Gaeta: dopo trent'anni di battaglie, due procedimenti, 27 indagati e 25mila metri quadrati contesi, ecco la parola fine.

La storia dell'ex complesso industriale Avir inizia più di dieci anni fa e si muove su due binari, uno penale con l'inchiesta per lottizzazione abusiva, uno amministrativo derivante dall'acquisizione dell'area al patrimonio comunale in considerazione dell'abuso edilizio contestato. Tra il 2008 e il 2009 otto notai avevano perfezionato gli atti di compravendita dei lotti, realizzando sulla carta ventidue unità immobiliari; il consorzio privato puntava all'edificazione all'interno dei singoli lotti in quello che è lo spazio più prestigioso della città, a ridosso della famosa spiaggia di Serapo. Ecco cosa è saltato adesso: un progetto a sei zeri, case vacanza a tre passi dalla battigia. La riqualificazione dell'area valeva oltre cinquanta milioni di euro ma le certificazioni che ne attestavano la validità, secondo la Procura di Latina, erano...