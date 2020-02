Attimi di paura sulla Pontina, questa mattina, per una minicar in fiamme: il mezzo era sulla complanare all'altezza dello svincolo per Borgo Sabotino, a Latina, quando ha preso improvvisamente fuoco.

Il ragazzo che era al volante della piccola auto che si può guidare anche senza la patente B ha subito accostato ed è prontamente sceso dal mezzo, riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

Alcuni automobilisti si sono fermati a prestare soccorso, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, cui è spettato l'onere di domare il rogo e mettere in sicurezza il mezzo.