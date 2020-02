Fortunatamente, non sono coinvolti altri veicoli, ma si registrano code fin da Pomezia. Sul posto presenti il personale dell'Anas e i carabinieri di Pomezia al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

In particolare, al chilometro 23+700 un mezzo si è fermato in direzione di Roma: a stroncare la vita dell'automobilista sarebbe stato un malore.

E' quanto accaduto questa mattina sulla via Pontina, all'altezza di Castel Romano, al confine fra Roma e Pomezia.

Un'auto si ferma improvvisamente in mezzo alla strada: da dietro arrivano frenate brusche e suoni di clacson. Ma è tutto inutile: l'automobilista è morto.

