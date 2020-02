Andiamo con ordine: A luglio del 2019, come riporta gazzetta.it, è tempo di iscrizioni al campionato. E Montemurro chiama La Starza: "Ti volevo confermare che il Maritime sta a casa". Il patron del Latina Calcio a 5 inizialmente resta sulle sue, poi però si fida della "soffiata" del 43enne presidente e allora vuole sdebitarsi. "Poi ti faccio quel regalo... Carina, carina, quando la vedi mi dirai se è carina - dice La Starza -. Poi è una donna pure intelligente. Dai, così almeno ti passi qualche weekend sereno pure da queste parti". E Montemurro risponde: Va benissimo".

Infatti, a fronte del passaggio di informazioni riservate da parte di Montemurro, La Starza "offre" in cambio, per sdebitarsi, "quel regalo".

Un vero e proprio terremoto sta scuotendo la Federazione del Calcio a 5 : in mattinata, infatti, si è dimesso il residente della Divisione Calcio a 5 e consigliere Figc in quota Lega Nazionale Dilettanti, Andrea Montemurro , "inchiodato" da una telefonata rubata che sta facendo il giro del web ed è stata già riportata da siti nazionali del calibro di "Repubblica" e "Gazzetta dello Sport".

