Ieri mattina, alle 11 ad Aprilia, i carabinieri della locale Stazione, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 53 enne del posto, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e 477 grammi di marjuana, suddivisi in dosi, nonché di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall'autorità giudiziaria.