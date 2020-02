Nella giornata di oggi i militari del Gruppo carabinieri forestale di Latina, congiuntamente al personale delle Stazioni forestali di Fondi, Itri e Spigno Saturnia, hanno proceduto ad effettuare ulteriori controlli sulle aziende presenti all'interno del M.O.F. – Mercato Ortofrutticolo di Fondi.

I controlli hanno riguardato, così come nelle precedenti occasioni, il rispetto della normativa inerente alla corretta etichettatura degli alimenti e alla corretta rintracciabilità dei lotti per garantire l'origine e provenienza dei prodotti. Sono state controllate quindici aziende, per sei di queste è stata contestata l'erronea o in certi casi l'assenza di etichettatura dei prodotti, pertanto sono scattate le diffide per regolarizzare la rispettiva situazione, entro 20 giorni, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 6000 euro per ditta. Per due aziende è stata accertato il mancato rispetto della tracciabilità dei prodotti alimentari, con conseguente sequestro amministrativo della merce non tracciata ed una sanzione pecuniaria di 1500 euro ad azienda. L'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie ammonta a 3000 euro.

Sono stati sequestrati circa tre quintali e mezzo di verdure di varia natura (carote, fave, e altro ancora).

L'attività posta in essere dai carabinieri forestale del Gruppo di Latina rientra in una serie di iniziative volte a verificare il rispetto della normativa agroalimentare nell'ottica anche di una maggior sensibilizzazione per il consumatore finale di conoscenza della filiera commerciale dei prodotti alimentari.