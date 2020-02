Tragedia sulla Salaria, nel territorio di Nerola: un uomo di Velletri, Carmine Paladino, è morto in un tremendo incidente stradale registrato nelle scorse ore lungo un tratto rettilineo della stradale. Il 59enne infermiere del 118 era al volante della sua Fiat Uno bianca quando, per cause al vaglio della polizia stradale del luogo, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con una Peugeot. Per lui i soccorsi sono stati inutili: la violenza dell'impatto gli ha causato la morte sul colpo. Il conducente dell'altra auto, invece, è stato trasportato al Pronto soccorso del policlinico "Gemelli" di Roma con una eliambulanza.