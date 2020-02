Trentotto contesti per superamento dei limiti di velocità, tra cui quattro con ritirmo immediato della patente per un eccesso di 55 km/h rispetto al limite imposto. Sono questi i numeri dell'operazione eseguita dalle Pattuglie del Distaccamento di Polizia Stradale di Terracina, nel Comune di Sabaudia, sulla Pontina, dove gli agenti stanno operando da sabato 15 febbraio con tre dispositivi di controllo. In totale, le infrazioni al Codice della Strada rilevate sono state 62.