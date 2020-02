Derubata con destrezza nei pressi degli uffici della Procura, una donna è riuscita ieri a riprendersi il maltolto, la borsa con soldi e documenti all'interno, inseguendo con la propria auto il ladro che scappava in bicicletta. Protagonista della vicenda è un'avvocata quarantenne, che ha potuto sventare il furto grazie all'aiuto di un passante: è stato lui ad accorgersi del borseggiatore e richiamare l'attenzione della vittima.

L'episodio si è registrato nel primo pomeriggio di ieri in via Ezio, dove la donna, una professionista della Provincia di Latina, si trovava per lavoro. L'avvocata aveva parcheggiato l'automobile lungo la strada e dopo essere scesa dall'abitacolo era rimasta sul marciapiede, a poca distanza dalla vettura, impegnata in una conversazione telefonica: ingenuamente, presa dalla telefonata, la donna aveva lasciato la propria borsa all'interno dell'auto, poggiata sul sedile lato conducente, senza chiudere le portiere.