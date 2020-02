C'è un giovane italiano contagiato dal Coronavirus. È questa la notizia rilanciata poco fa dalle agenzie di stampa e riguarda un uomo che vive in Lombardia.

Nelle scorse ore in particolare, il trentenne si è presentato spontaneamente all'ospedale di Codogno, nel milanese, dove poi è stato ricoverato perché risultato positivo al test del Coronavirus.

"Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità" ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha aggiunto: "l'uomo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno, i cui accessi al Pronto soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti".

Nelle prossime ore è in programma una conferenza stampa: al momento sono in corso di ricostruzione gli spostamenti dell'uomo e i contatti che lo stesso ha avuto con altre persone.