Hanno agito nottetempo, senza suscitare allarmi, riuscendo a portare via due trattori di grosse dimensioni dall'area di un'azienda agricola del posto. Un furto di cui ancora si sta cercando di quantificare il valore, che si è verificato lo scorso 18 febbraio nella zona di San Vito, nella zona nord di Terracina, al confine col Comune di San Felice Circeo, ma che deve aver arrecato grossi danni all'azienda che li possedeva. Si palesano di nuovo, dunque, i ladri di trattori nell'agro pontino. La notizia non si è diffusa se non nel mondo degli agricoltori. E ha allarmato la categoria. L'escalation dei furti di questi grossi mezzi, che valgono decine di migliaia di euro, sembrava aver subito una battuta d'arresto e invece i professionisti del furto di mezzi agricoli si sono riaffacciati. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Terracina agli ordini del capitano Francesco Vivona. Ma la strada è in salita.