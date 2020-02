Un rapinatore in bicicletta questa mattina ha messo a segno un colpo alle poste di viale Marconi ad Aprilia. Il bandito armato si è presentato agli sportelli dell'ufficio postale centrale che proprio questa mattina hanno riaperto dopo alcuni giorni di chiusura per permettere dei lavori di ristrutturazione. Dopo aver arraffato i soldi contanti l'uomo è fuggito in sella ad una bici. Ancora da quantificare il bottino del corpo. Sulla rapina indagano i carabinieri di viale Tiberio. L'uomo aveva il volto coperto da un cappuccio e sembra che fosse armato di pistola