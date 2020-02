Tanta paura, ora nel quartiere San Valentino di Cisterna, in via Nenni per l'esattezza, a causa di un incendio divampato in un appartamento. Sono attualmente al lavoro i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme che stanno divorando l'abitazione, ma anche per portare giù, tramite un'autogru, le persone rimaste bloccate ai piani superiori. Tanta paura per il quartiere e soprattutto per i residenti, che hanno evacuato le proprie abitazioni.

Seguiranno aggiornamenti