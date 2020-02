È stato trovato fuori dalla sua abitazione, evadendo la misura degli arresti domiciliari, e per questo ora è stato trasferito in carcere.

È successo ieri pomeriggio alle 15, ad Aprilia, dove i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, dando esecuzione all'ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, un 27enne del luogo. Il provvedimento degli arresti domiciliari è statoo ritenuto inefficace poiché reiteratamente violato come documentato dai militari. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina come disposto dall'autorità giudiziaria.