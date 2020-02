È successo a Bassiano, questa mattina alle 6, dove i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in esecuzione dell'ordinanza di sottoposizione alla misura detentiva presso il proprio domicilio, emessa dall'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica di Latina, un 46enne del posto, che dovrà scontare una pena di mesi 3 e giorni 28 poiché responsabile del reato di furto aggravato.

Finisce ai domiciliari per un furto aggravato.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli