Questa mattina, a Terracina, i carabinieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito di servizio di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero per "detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti", un 51enne del posto, essendo stato trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di circa 6 grammi di eroina, un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente nonchè della somma contante di 15 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.