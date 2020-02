Ladri in azione a Latina. Nelle ultime ore sono stati regisrati diversi colpi: in via Pantanello alla periferia del capoluogo pontino, a poca distanza da Borgo Sabotino, i soliti ignoti sono riusciti ad entrare in una abitazione e portare via alcuni fucili regolarmente detenuti e una pistola calibro 9. Quando il proprietario ha fatto l'amara scoperta, immediatamente è scattato l'allarme alla sala operativa della polizia e sono intervenuti gli agenti che hanno eseguito un sopralluogo per trovare qualche traccia lasciata dalla banda.

Sempre in periferia i ladri, non è escluso che possa essere anche la stessa gang, sono entrati in azione in una abitazione di via Podgora, a poca distanza da Borgo Carso; in quel caso hanno portato via soldi e gioielli, infine anche il capoluogo non è stato risparmiato con due furti che sono stati messi a segno in Largo Cavalli, anche in quel caso è scattato l'allarme alla sala operativa del 113 che ha inviato le pattuglie della Squadra Volante per tutti i rilievi del caso.

e delle forze dell'ordine, sia della polizia che dei carabinieri prosegue per puntare prima di tutto sulla prevenzione e da questo punto di vista sono nettamente diminuiti i furti oltre che negli appartamenti anche negli esercizi commerciali