In un giorno l'Italia ha conosciuto una impennata dei contagi e ha registrato il primo morto per il Coronavirus.

I casi sono tutti circoscritti al nord Italia e la maggior parte sono in provincia di Lodi, nei pressi di Codogno, dove è stato registrato quello che viene già definito come "caso zero".

Il primo decesso, però, si registra in Veneto ed è stato confermato dal governatore Luca Zaia: si tratta di un 77enne di Vo' Euganeo. Un suo conoscente, che pare frequentasse lo stesso bar, è l'altro contagiato veneto.

Chiaramente, sono scattate le quarantene obbligatorie: intero paesi si stanno fermando e le persone che hanno avuto contatti con i contagiati devono sottoporsi ai test.

Lo Stato, dal canto suo, si sta mobilitando per fronteggiare l'emergenza con ogni mezzo possibile.