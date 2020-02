La polizia di Albano Laziale sta indagando su un brutale e misterioso pestaggio avvenuto qualche giorno fa a Santa Palomba, nei territori di confine fra Pomezia, Albano e Roma. La storia è emersa soltanto nelle scorse ore, ma risale allo scorso 17 febbraio. A quanto pare, l'uomo - un 45enne - è stato notato in strada da un amico, che lo ha visto barcollare in modo vistoso, prima di cadere a terra: a quel punto si è fermato e avvicinato, scoprendo che l'uomo era ferito.

