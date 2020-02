Finisce in carcere, un uomo di 40enni, già in regime di affidamento in prova al servizio sociale, per aver violato le misure imposte. È successo ieri mattina alle 10, ad Aprilia, quando i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all'oridnanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. L'arrestato sarà associato presso la Casa Circondariale di Latina.