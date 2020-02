Un impatto violentissimo, tanto da far ribaltare una delle due automobili dopo l'incidente. Il sinistro si è verificato attorno alle 19.30 a Latina, in zona centrale, e più precisamente all'incrocio tra via Verdi e via Bonaparte. A scontrarsi sono state una Mercedes GLA e una Dacia Duster, con quest'ultima che dopo la collisione si è ribaltata su un fianco. Una dinamica pazzesca vista la zona, ma non certo inusuale in quel tratto di strada dove, per mancate precedenze, gli incidenti sono quasi all'ordine del giorno. Il bilancio è di una donna ferita, che era a bordo della Duster, mentre il compagno è rimasto illeso. Sul posto immediato l'intervento del personale del 118 che l'ha trasportata al vicino pronto soccorso, mentre la squadra volante sta gestendo il traffico in attesa della polstrada che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente