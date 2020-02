Un bandito incappucciato l'ha avvicinata, praticamente indisturbato, mentre era intenta a messaggiare in attesa dell'autobus, e con gesti rapidi le ha sfilato lo smartphone dalle mani. È successo nel primo pomeriggio di ieri a una ragazzina di 14 anni, scippata all'interno delle autolinee in un momento in cui c'erano poche persone, quando ormai si era dissolta la folla di studenti all'uscita da scuola. Un episodio di microcriminalità, questo, che inevitabilmente riporta alla luce un fenomeno odioso, debellato un paio di anni fa con non poca fatica dalle forze di polizia.