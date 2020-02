Arriva direttamente dal Ministero dell'Istruzione, la circolare con cui il Consiglio dei Ministri ha disposto la sospensione di tutte le gite scoalstiche nel territorio nazionale. L'atto, naturalmente, è stato adottato come misura precauzionale alla luce dei casi di coronavirus in Italia. "

l ministero dell'Istruzione – si legge nell'atto – informa che, in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi, domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione".